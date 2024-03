Marché de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard, mardi 2 janvier 2024.

Marché de Saint-Lyphard Venez à la rencontre de nos différents producteurs : – un poissonnier – deux primeurs – un fromager – un charcutier – un stand de crêpes à emporter – restauration rapide produits maison et l… 2 janvier – 31 décembre, les mardis Place de l’Eglise 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-02T08:30:00+01:00 – 2024-01-02T12:30:00+01:00

Fin : 2024-12-31T08:30:00+01:00 – 2024-12-31T12:30:00+01:00

Venez à la rencontre de nos différents producteurs :

– un poissonnier

– deux primeurs

– un fromager

– un charcutier

– un stand de crêpes à emporter

– restauration rapide produits maison et locaux.

Place de l’Eglise 44410 St lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 08 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 36 81 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairie-saint-lyphard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-saintlyphard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-saint-lyphard-st-lyphard.html »}]

LOISIRS MARCHE