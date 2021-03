St lyphard Place de l'Eglise 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard Marché de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Marché de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard, 5 janvier 2021-5 janvier 2021, St lyphard. Marché de Saint-Lyphard

du mardi 5 janvier au mardi 28 décembre à Place de l’Eglise 44410 St lyphard

Primeurs, poissonnier, fromager, charcutier-traiteur, crêpes à emporter et fastfood (burger). **Informations COVID 19 :

Le marché hebdomadaire est ouvert pendant le confinement suite à la dérogation obtenue.** La mairie mobilise les lyphardais pour la fabrication de masques en tissu. Pour permettre à des couturières de confectionner des masques grand public, la mairie organise depuis le 28 avril une collecte de tissus et d’élastiques sur le marché :

– Un stand municipal collecte les tissus en coton lavable à 60°, mesurant au moins 20cm x20cm, et des élastiques plats de 5 mm.

– Les couturières peuvent y retirer les fournitures dont des élastiques qui seront en grand nombre pour le 5 mai.

– Des modèles de fabrication sont aussi à leur disposition.

– Animation du stand avec des bénévoles et des élus, dans le respect des mesures « barrières ».

– Pour la mise à disposition des Lyphardais, les masques confectionnés sont à rapporter soit au marché le mardi, soit en mairie. Primeurs, poissonnier, fromager, charcutier-traiteur, crêpes à emporter et fastfood (burger). Informations COVID 19 : Le marché hebdomadaire est ouvert pendant le confinement suite à la déroga… Place de l’Eglise 44410 St lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-05T08:30:00 2021-01-05T12:30:00;2021-01-12T08:30:00 2021-01-12T12:30:00;2021-01-19T08:30:00 2021-01-19T12:30:00;2021-01-26T08:30:00 2021-01-26T12:30:00;2021-02-02T08:30:00 2021-02-02T12:30:00;2021-02-09T08:30:00 2021-02-09T12:30:00;2021-02-16T08:30:00 2021-02-16T12:30:00;2021-02-23T08:30:00 2021-02-23T12:30:00;2021-03-02T08:30:00 2021-03-02T12:30:00;2021-03-09T08:30:00 2021-03-09T12:30:00;2021-03-16T08:30:00 2021-03-16T12:30:00;2021-03-23T08:30:00 2021-03-23T12:30:00;2021-03-30T08:30:00 2021-03-30T12:30:00;2021-04-06T08:30:00 2021-04-06T12:30:00;2021-04-13T08:30:00 2021-04-13T12:30:00;2021-04-20T08:30:00 2021-04-20T12:30:00;2021-04-27T08:30:00 2021-04-27T12:30:00;2021-05-04T08:30:00 2021-05-04T12:30:00;2021-05-11T08:30:00 2021-05-11T12:30:00;2021-05-18T08:30:00 2021-05-18T12:30:00;2021-05-25T08:30:00 2021-05-25T12:30:00;2021-06-01T08:30:00 2021-06-01T12:30:00;2021-06-08T08:30:00 2021-06-08T12:30:00;2021-06-15T08:30:00 2021-06-15T12:30:00;2021-06-22T08:30:00 2021-06-22T12:30:00;2021-06-29T08:30:00 2021-06-29T12:30:00;2021-07-06T08:30:00 2021-07-06T12:30:00;2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-27T08:30:00 2021-07-27T12:30:00;2021-08-03T08:30:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-31T08:30:00 2021-08-31T12:30:00;2021-09-07T08:30:00 2021-09-07T12:30:00;2021-09-14T08:30:00 2021-09-14T12:30:00;2021-09-21T08:30:00 2021-09-21T12:30:00;2021-09-28T08:30:00 2021-09-28T12:30:00;2021-10-05T08:30:00 2021-10-05T12:30:00;2021-10-12T08:30:00 2021-10-12T12:30:00;2021-10-19T08:30:00 2021-10-19T12:30:00;2021-10-26T08:30:00 2021-10-26T12:30:00;2021-11-02T08:30:00 2021-11-02T12:30:00;2021-11-09T08:30:00 2021-11-09T12:30:00;2021-11-16T08:30:00 2021-11-16T12:30:00;2021-11-23T08:30:00 2021-11-23T12:30:00;2021-11-30T08:30:00 2021-11-30T12:30:00;2021-12-07T08:30:00 2021-12-07T12:30:00;2021-12-14T08:30:00 2021-12-14T12:30:00;2021-12-21T08:30:00 2021-12-21T12:30:00;2021-12-28T08:30:00 2021-12-28T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Place de l'Eglise 44410 St lyphard Adresse Place de l'Eglise 44410 St lyphard Ville St lyphard