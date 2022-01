Marche de Saint Joseph Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marche de Saint Joseph Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, 19 mars 2022, Paris. Marche de Saint Joseph

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, le samedi 19 mars à 09:00

Les pères de famille sont invités à la marche de saint Joseph sur le thème « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Le lieu et l’horaire du départ vous seront communiqués ultérieurement, arrivée à Montmartre pour la messe à 18h30, fin à 19h45.

PAF : 10€

Les pères de famille sont invités à la marche de saint Joseph sur le thème « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris lieuville Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Departement Paris

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marche de Saint Joseph Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 2022-03-19 was last modified: by Marche de Saint Joseph Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 19 mars 2022 Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris Paris