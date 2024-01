Marché de Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne, lundi 29 juillet 2024.

Marché de Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Au cœur du centre-ville, retrouvez toutes les semaines un grand marché où les producteurs et artisans de la vallée se réunissent fruits et légumes, fromages, pain, pâtisseries, viandes dont poulets rôtis, œufs, cuisine du monde, bières et artisanat…

.

Rue Brun Rollet et Place le Forum

Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 07:30:00

fin : 2024-07-29 13:00:00



L’événement Marché de Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2023-07-31 par Montagnicimes Office de tourisme Intercommunal