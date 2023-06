Les spectacles « Gourmandises lyriques » Marché de Saint-Hellier, 8 août 2023, .

Les spectacles « Gourmandises lyriques » Mardi 8 août, 10h00 Marché de Saint-Hellier Entrée libre

Nous sommes sur un marché du pays de Bray, un comédien interpelle un passant, lui demande son nom, son métier, ou tout autre information. Le comédien met alors en route le Gramophone et une chanson se fait entendre du pavillon, décrivant les éléments donnés par le passant (la chanteuse et le pianiste improvisent une chanson en fonction des éléments entendus mais ne sont pas visibles par le public). Le comédien peut également interagir avec les commerçants, ou demander au gramophone de créer une chanson sur le village, ou sur des éléments du patrimoine etc…

Il invite ensuite les spectateurs à venir voir notre camion-Opéra, installé sur le marché, où se produiront des spectacles de 20 min autour du répertoire de l’Opéra et de la chanson Française des année 30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T10:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00

©Mobilo-Lyricus