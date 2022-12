Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Catégories d’évènement: Lot

Saint-Cirq-Souillaguet

Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet, 2 septembre 2022, Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet. Marché de Saint Cirq Souillaguet Le Bourg Saint-Cirq-Souillaguet Lot

2022-09-02 09:00:00 – 2022-09-02 12:00:00 Saint-Cirq-Souillaguet

Lot Saint-Cirq-Souillaguet Chaque Vendredi, Toute l’année.

(Poissonnier de 11H30 à 12H15) Légumes, charcuterie, poissons, récoltes de saison, …. mairie.258@orange.fr +33 5 65 41 30 13 ©Pixabay

Saint-Cirq-Souillaguet

dernière mise à jour : 2022-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Cirq-Souillaguet Autres Lieu Saint-Cirq-Souillaguet Adresse Le Bourg Saint-Cirq-Souillaguet Lot Ville Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet lieuville Saint-Cirq-Souillaguet Departement Lot

Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cirq-souillaguet-saint-cirq-souillaguet/

Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet 2022-09-02 was last modified: by Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet 2 septembre 2022 Le Bourg Saint-Cirq-Souillaguet Lot Saint-Cirq-Souillaguet Lot Lot Saint-Cirq-Souillaguet

Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet Lot