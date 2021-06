Marché de Saint-Astier Saint-Astier, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Astier.

Marché de Saint-Astier 2021-07-08 08:30:00 – 2021-07-08 12:00:00

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend sur tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend sur tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

+33 5 53 02 42 80

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend sur tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Jonathan Barbot

dernière mise à jour : 2021-06-24 par Saint-Astier