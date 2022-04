Marché de Royan Royan Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Royan

Marché de Royan Royan, 1 janvier 2022, Royan. Marché de Royan Royan

2022-01-01 07:00:00 – 2022-06-30 13:00:00

Royan Charente-Maritime Marché couvert traditionnel avec plus de 150 vendeurs de produits frais, de viandes, de fromages et d’autres articles de qualité. marcheroyan@gmail.com +33 6 58 48 78 24 https://www.marche-royan.com/ Royan

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Royan Adresse Ville Royan lieuville Royan Departement Charente-Maritime

Royan Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

Marché de Royan Royan 2022-01-01 was last modified: by Marché de Royan Royan Royan 1 janvier 2022 Charente-Maritime Royan

Royan Charente-Maritime