Le Val-d’Ajol

Vosges Le Val-d’Ajol Marche ouverte à tous. Trois boucles proposées: un circuit de 5 km avec un dénivelé de 50 m, accessible aux poussettes et aux Personnes à Mobilité Réduite, un circuit de 10,5 km avec un dénivelé de 300 m pour les marcheurs, un circuit de 19,5 km avec un dénivelé de 570 m pour les randonneurs aguerris.

Inscriptions et départ de 7 h 00 à 15 h 00, possibilité de restauration sur place.

Tarif 2,00 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. +33 6 51 56 10 48 https://randovaldajol.wixsite.com/website Rando Découverte

