Marché de Quimiac Place de l’Orée du Bois, 7 janvier 2022, Mesquer.

Marché de Quimiac

du vendredi 7 janvier au vendredi 30 décembre à Place de l’Orée du Bois

Informations COVID 19 : Le marché de Quimiac est ouvert avec toujours le respect des règles de distanciation physique, des gestes barrières Les mesquérais y trouveront une quarantaine de marchands. (liste non exhaustive, sous réserve de modification) : Affutage: Sur le fil, plus d’infos : [site internet](https://surlefilaffutage.wordpress.com/me-contacter/) Boucher : Boucherie Guyonvarch Champagne : David Barnier, plus d’infos : [site internet](http://www.champagne-davidbarnier.fr/) Charcuterie (porc en plein air) : Didier David,plus d’infos : [site internet](www.cochonpleinair.com/) Chaussures artisanales : Le pas de gazelles, plus d’infos : [page facebook](https://www.facebook.com/Le-Pas-des-Gazelles-2516047161820426/) Cheminée : Cheminée Guihard, plus d’infos : [site internet](http://www.cheminees-guihard.com/) ou [page facebook](https://www.facebook.com/Chemin%C3%A9es-Guihard-364665393658817/?eid=ARCY4LYqzdwiyxDs4z195vVbx_bb5V-bDM-HVCAVQrYIAhGZ9gI9pve36r_ro6ms0H4fRosWOlOlL0zJ) Crêpes-galettes : M. Chicaux Décoration céramique : TUMU, plus d’infos : [site internet](http://atelier-tumu.fr/) Fleuriste et vente de légumes : Le Jardin d’Isatys (Mme Gauchet), plus d’infos : [page facebook](http://www.facebook.com/jardindisatys/) Fromage / Saucissons : Mme Fleury Fromage : Les saveurs du terroir Fromage : M. Chatel Poisonnerie : La Piriacaise, plus d’infos : [site internet](http://lapiriacaise.fr/) Poissonnerie : Mme Thevon Primeur Bio : Le Bio à l’appel, plus d’infos : [page facebook](https://www.facebook.com/Le-Bio-%C3%A0-lAppel-102851041208869/) Primeur : Mesquer primeur, plus d’infos : [site internet](http://mesquerprimeurs.fr/) Primeur : M. Becha Primeur : Disprim ouest Primeur : Fruits directe production Producteurs légumes : GAEC DE BOREC / SCEA GUICHET Rôtisseur : FEST AN OC’H Rôtisseur-Galette-Burger : Au gout du terroir, plus d’infos : [site internet](http://au-gout-du-terroir.business.site/) ou[page facebook](https://www.facebook.com/Au-Gout-du-Terroir-112193117217278/) Savon : Luzalie, plus d’infos : [site internet](http://www.luzaliesavonnerie.com/) ou [page facebook](http://www.facebook.com/luzalie/) Spécialités diverses : -Accra (réunion) -Pain d’antant et sel : Kerholen Ar’baradoz -Gâteau chocolat -Miel : La Ferme de Kerhué, plus d’infos : [site internet](http://fermedekerhue.fr/) -Olives et épices Thé, café, chocolat, gâteaux, vêtements marinière : Penestin Beach, plus d’infos : [page facebook](http://www.facebook.com/PenestinBeach) Vêtements : The Vrac Vêtements : Monique Vêtements : Kévin Volailles : SCEA LA MAISONNEUVE

Informations COVID 19 : Le marché de Quimiac est ouvert avec toujours le respect des règles de distanciation physique, des gestes barrières Les mesquérais y trouveront une quarantaine de ma…

Place de l’Orée du Bois Quimiac 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T19:00:00;2022-02-04T09:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-28T09:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-07-01T09:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-05T09:00:00 2022-07-05T19:00:00;2022-07-08T09:00:00 2022-07-08T19:00:00;2022-07-12T09:00:00 2022-07-12T19:00:00;2022-07-15T09:00:00 2022-07-15T19:00:00;2022-07-19T09:00:00 2022-07-19T19:00:00;2022-07-22T09:00:00 2022-07-22T19:00:00;2022-07-26T09:00:00 2022-07-26T19:00:00;2022-07-29T09:00:00 2022-07-29T19:00:00;2022-08-02T09:00:00 2022-08-02T19:00:00;2022-08-05T09:00:00 2022-08-05T19:00:00;2022-08-09T09:00:00 2022-08-09T19:00:00;2022-08-12T09:00:00 2022-08-12T19:00:00;2022-08-16T09:00:00 2022-08-16T19:00:00;2022-08-19T09:00:00 2022-08-19T19:00:00;2022-08-23T09:00:00 2022-08-23T19:00:00;2022-08-26T09:00:00 2022-08-26T19:00:00;2022-08-30T09:00:00 2022-08-30T19:00:00;2022-09-02T09:00:00 2022-09-02T19:00:00;2022-09-06T09:00:00 2022-09-06T19:00:00;2022-09-09T09:00:00 2022-09-09T19:00:00;2022-09-13T09:00:00 2022-09-13T19:00:00;2022-09-16T09:00:00 2022-09-16T19:00:00;2022-09-23T09:00:00 2022-09-23T19:00:00;2022-09-30T09:00:00 2022-09-30T19:00:00;2022-10-07T09:00:00 2022-10-07T19:00:00;2022-10-14T09:00:00 2022-10-14T19:00:00;2022-10-21T09:00:00 2022-10-21T19:00:00;2022-10-28T09:00:00 2022-10-28T19:00:00;2022-11-04T09:00:00 2022-11-04T19:00:00;2022-11-11T09:00:00 2022-11-11T19:00:00;2022-11-18T09:00:00 2022-11-18T19:00:00;2022-11-25T09:00:00 2022-11-25T19:00:00;2022-12-02T09:00:00 2022-12-02T19:00:00;2022-12-09T09:00:00 2022-12-09T19:00:00;2022-12-16T09:00:00 2022-12-16T19:00:00;2022-12-23T09:00:00 2022-12-23T19:00:00;2022-12-30T09:00:00 2022-12-30T19:00:00