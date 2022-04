MARCHÉ DE QUIMIAC Mesquer, 22 avril 2022, Mesquer.

MARCHÉ DE QUIMIAC Quimiac Place de l’Orée du Bois Mesquer

2022-04-22 – 2022-04-22 Quimiac Place de l’Orée du Bois

Mesquer Loire-Atlantique

Informations COVID 19 :

Le marché de Quimiac est ouvert avec toujours le respect des règles de distanciation physique, des gestes barrières

Les mesquérais y trouveront une quarantaine de marchands.

(liste non exhaustive, sous réserve de modification) :

Affutage: Sur le fil, plus d’infos : site internet

Boucher : Boucherie Guyonvarch

Champagne : David Barnier, plus d’infos : site internet

Charcuterie (porc en plein air) : Didier David,plus d’infos : site internet

Chaussures artisanales : Le pas de gazelles, plus d’infos : page facebook

Cheminée : Cheminée Guihard, plus d’infos : site internet ou page facebook

Crêpes-galettes : M. Chicaux

Décoration céramique : TUMU, plus d’infos : site internet

Fleuriste et vente de légumes : Le Jardin d’Isatys (Mme Gauchet), plus d’infos : page facebook

Fromage / Saucissons : Mme Fleury

Fromage : Les saveurs du terroir

Fromage : M. Chatel

Poisonnerie : La Piriacaise, plus d’infos : site internet

Poissonnerie : Mme Thevon

Primeur Bio : Le Bio à l’appel, plus d’infos : page facebook

Primeur : Mesquer primeur, plus d’infos : site internet

Primeur : M. Becha

Primeur : Disprim ouest

Primeur : Fruits directe production

Producteurs légumes : GAEC DE BOREC / SCEA GUICHET

Rôtisseur : FEST AN OC’H

Rôtisseur-Galette-Burger : Au gout du terroir, plus d’infos : site internet ou page facebook

Savon : Luzalie, plus d’infos : site internet ou page facebook

Spécialités diverses :

-Accra (réunion)

-Pain d’antant et sel : Kerholen Ar’baradoz

-Gâteau chocolat

-Miel : La Ferme de Kerhué, plus d’infos : site internet

-Olives et épices

Thé, café, chocolat, gâteaux, vêtements marinière : Penestin Beach, plus d’infos : page facebook

Vêtements : The Vrac

Vêtements : Monique

Vêtements : Kévin

Volailles : SCEA LA MAISONNEUVE

