Marché de produits locaux Bazoches-au-Houlme Bazoches-au-Houlme Catégories d’évènement: Bazoches-au-Houlme

Orne

Marché de produits locaux Bazoches-au-Houlme, 8 juillet 2022, Bazoches-au-Houlme. Marché de produits locaux

Le Bourg Bazoches-au-Houlme Orne

2022-07-08 17:00:00 – 2022-07-08 Bazoches-au-Houlme

Orne Les produits locaux aiguisent les appétits…

Voici un marché de producteurs au plus près de chez vous qui va vous permettre d’acheter les meilleurs produits locaux « à la source » Bazoches-au-Houlme

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bazoches-au-Houlme, Orne Autres Lieu Bazoches-au-Houlme Adresse Le Bourg Bazoches-au-Houlme Orne Ville Bazoches-au-Houlme lieuville Bazoches-au-Houlme Departement Orne

Bazoches-au-Houlme Bazoches-au-Houlme Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazoches-au-houlme/

Marché de produits locaux Bazoches-au-Houlme 2022-07-08 was last modified: by Marché de produits locaux Bazoches-au-Houlme Bazoches-au-Houlme 8 juillet 2022 Le Bourg Bazoches-au-Houlme Orne

Bazoches-au-Houlme Orne