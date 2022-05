Marché de produits locaux

Marché de produits locaux, 28 juillet 2022, . Marché de produits locaux

2022-07-28 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-28 20:00:00 20:00:00 Comme chaque jeudi soir de l’été, le marché estival s’installe sur la place de la mairie dès 17h30. Ouvert à tous ! dernière mise à jour : 2022-05-04 par

