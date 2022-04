Marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat Saint-Malo-en-Donziois Saint-Malo-en-Donziois Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Malo-en-Donziois Nièvre Dimanche 17 juillet toute la journée, c’est le célèbre marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat, à Saint-Malo-en-Donziois. Présence de la Lyre Donziaise, participation du Club des vieilles voitures de Cosne, des tracteurs de Perroy, présentation d’une collection de véhicules de pompiers, dégustation de produits du terroir, manège enfantin, restauration sur place… +33 3 86 39 87 30 http://www.ot-cosnesurloire.com/ Dimanche 17 juillet toute la journée, c’est le célèbre marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat, à Saint-Malo-en-Donziois. Présence de la Lyre Donziaise, participation du Club des vieilles voitures de Cosne, des tracteurs de Perroy, présentation d’une collection de véhicules de pompiers, dégustation de produits du terroir, manège enfantin, restauration sur place… Saint-Malo-en-Donziois

