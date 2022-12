Marché de produits bio de Ribeauvillé Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Marché de produits bio de Ribeauvillé Ribeauvillé, 11 janvier 2022, Ribeauvillé . Marché de produits bio de Ribeauvillé Place de l’Hôtel de ville Ribeauvillé Haut-Rhin

2022-01-11 – 2022-12-27 Ribeauvillé

Haut-Rhin Tous les mardis soirs, sur la place de la mairie, au pied de la majestueuse tour des bouchers, se tient un petit marché bio. L’occasion idéale pour trouver de quoi manger local grâce aux nombreux produits frais et bios proposés par les producteurs du secteur ! Petit marché paysan bio : fruits, légumes, produits laitiers, pains… +33 3 89 73 20 00 Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Place de l'Hôtel de ville Ribeauvillé Haut-Rhin Ville Ribeauvillé lieuville Ribeauvillé Departement Haut-Rhin

Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville/

Marché de produits bio de Ribeauvillé Ribeauvillé 2022-01-11 was last modified: by Marché de produits bio de Ribeauvillé Ribeauvillé Ribeauvillé 11 janvier 2022 Haut-Rhin place de l'hôtel de ville Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauville

Ribeauvillé Haut-Rhin