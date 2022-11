Marché de produits 100% locaux, 9 mars 2022, .

Marché de produits 100% locaux



2022-03-09 – 2022-03-09

0 0 0 Le marché mensuel d’Essômes-sur-Marne se tiendra tous les 2e Mercredis du mois de 16h à 19h sur la Place Saint-Ferréol. Parking à proximité : rue du Jeu d’Arc.

Vous avez été nombreux à découvrir et apprécier l’édition 2021.

Venez retrouver vos producteurs habituels, rejoints par de nouveaux exposants : maraîchers, fromagers, producteurs de viande, de pain, de miel, de fruits, de fleurs et d’aromates, de confitures, de bière, de jus de fruits… poterie, bijoux, broderies et créateurs de la région … 16 producteurs et artisans vous attendent avec leurs meilleures productions à deux pas de chez vous !

L’occasion de s’y pourvoir de produits de saison, issus de productions locales respectueuses des circuits-courts. Vous y trouverez l’inspiration et, si elle n’est pas au rendez-vous, des conseils d’utilisation et des recettes vous seront prodigués !

De plus, lors de ces marchés, l’Abbatiale Saint-Ferréol ouvrira ses portes au public : une façon de clôturer agréablement ses achats !

mairie@mairie-essomes.com +33 3 23 83 08 31 http://messomes.free.fr/index.php

