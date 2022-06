MARCHÉ DE PRODUCTEURS Uzemain Uzemain Catégories d’évènement: 88220

Uzemain

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Uzemain, 17 juin 2022, Uzemain. MARCHÉ DE PRODUCTEURS Uzemain

2022-06-17 16:00:00 – 2022-06-17 19:00:00

Uzemain 88220 Uzemain La commune organise son 1er marché un vendredi sur 2 jusqu’en juillet de 16h à 19h.

Le comité des fêtes vous invite à venir discuter avec nos exposants et peut être commencer vos courses du week-end.

Viandes, yaourts, miel, bières, artisanat +33 3 29 30 71 80 Uzemain

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 88220, Uzemain Autres Lieu Uzemain Adresse Ville Uzemain lieuville Uzemain Departement 88220

Uzemain Uzemain 88220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzemain/

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Uzemain 2022-06-17 was last modified: by MARCHÉ DE PRODUCTEURS Uzemain Uzemain 17 juin 2022 88220 Uzemain

Uzemain 88220