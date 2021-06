Domarin Domarin Domarin, Isère Marché de producteurs semi-nocturne de Domarin Domarin Domarin Catégories d’évènement: Domarin

Domarin Isère Domarin La municipalité de Domarin organise un marché de producteurs mensuel en semi-nocturne qui se tiendra tous les derniers vendredis de chaque mois sur la période de juin à octobre de 17h à 20h.

+33 4 74 93 18 67 http://www.domarin.fr/

