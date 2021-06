Sarreinsming Sarreinsming Moselle, Sarreinsming MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sarreinsming Sarreinsming Catégories d’évènement: Moselle

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sarreinsming, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sarreinsming. MARCHÉ DE PRODUCTEURS 2021-06-26 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-26 14:00:00 14:00:00

Sarreinsming Moselle Sarreinsming Organisé par l’Association Consom’acteurs Woust’loca-drive.

Découvrez ou retrouvez vos produits fermiers et artisanaux locaux frais, de saisons et de qualité.

Petite restauration et buvette. Masque exigé. AMEM 57

