Saone-et-Loire Perrecy-les-Forges EUR Les marchés de producteurs Bienvenue à la ferme sont de retour sur le territoire de la CUCM. Avec 10 dates, de mars à décembre, c’est tous les premiers vendredis de chaque mois que vous pourrez retrouver ces producteurs locaux avec leurs produits de qualité et de saison. Organisés par la Chambre d’agriculture en partenariat et avec le soutien de la CUCM, ces marchés permettent aux consommateurs de rencontrer les producteurs de leur territoire, d’échanger avec eux sur leur savoir-faire, et tout cela dans la convivialité et la bonne humeur. Une quinzaine de producteurs vous y attendent pour vous faire déguster leurs produits : viandes, fromages, escargots, légumes, miels, vins, pains… Notez enfin que les marchés des mois de juin et d’août seront encore plus gourmands : les producteurs vous concocteront de savoureuses assiettes à consommer sur place, dans une ambiance chaleureuse accompagnée d’une animation musicale : de douces soirées d’été à ne manquer sous aucun prétexte… christophe.guillon@sl.chambagri.fr Salle des fêtes Avenue Dominique Lagru Perrecy-les-Forges

