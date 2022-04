MARCHE DE PRODUCTEURS Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Venez rencontrer les producteurs et les artisans locaux, dans un lieu chaleureux et convivial. Restauration sur place possible. L'Association Ecofolies vous propose un marché de producteurs ecofolies@gmail.com +33 7 68 39 75 12

