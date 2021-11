Saint-Martin-de-Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres, Saint-Martin-de-Saint-Maixent Marché de producteurs Saint-Martin-de-Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Marché de producteurs Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 12 novembre 2021, Saint-Martin-de-Saint-Maixent. Marché de producteurs Saint-Martin-de-Saint-Maixent

2021-11-12 17:00:00 – 2021-11-12 19:00:00

Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Saint-Maixent L'AMAP de la cerisaie ouvre son marché de producteurs. Vous pourrez acheter des produits BIO. +33 7 67 30 29 79

Saint-Martin-de-Saint-Maixent

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT Haut Val De Sèvre

