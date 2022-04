Marché de producteurs Saint-Germain-de-Martigny Saint-Germain-de-Martigny Catégories d’évènement: Orne

Saint-Germain-de-Martigny Orne Saint-Germain-de-Martigny Marché de producteurs tous les 2 ème et 4 ème vendredis du mois. De mai à septembre.

Restauration et buvette sur place. Jeux structures gonflables.

