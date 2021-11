Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Marché de producteurs Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Marché de producteurs Saint-Brieuc, 24 novembre 2021, Saint-Brieuc. Marché de producteurs Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc

2021-11-24 16:30:00 – 2021-11-24 19:30:00 Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Le Marché Nomade, collectif de producteurs de la région de Saint-Brieuc réunira une douzaine de producteurs locaux et/ou bio (boucherie-charcuterie, volailles, miel, biscuits, légumes…) et artisans (cuir, savons, déco…). Ils seront rejoints par des artistes peintres. Contact : tél. 06 26 91 69 56 et 06 78 64 66 95 ; mail, contact@marchenomade.fr ; internet, www.marchenomade.fr contact@marchenomade.fr +33 6 26 91 69 56 https://www.marchenomade.fr/ Le Marché Nomade, collectif de producteurs de la région de Saint-Brieuc réunira une douzaine de producteurs locaux et/ou bio (boucherie-charcuterie, volailles, miel, biscuits, légumes…) et artisans (cuir, savons, déco…). Ils seront rejoints par des artistes peintres. Contact : tél. 06 26 91 69 56 et 06 78 64 66 95 ; mail, contact@marchenomade.fr ; internet, www.marchenomade.fr Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Ville Saint-Brieuc lieuville Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc