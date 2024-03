Marché de producteurs Saint-Ambreuil, dimanche 28 avril 2024.

Marché de producteurs Saint-Ambreuil Saône-et-Loire

3ème marché de producteurs et créateurs organisé par l’association de parents d’élèves Association Bac à Sable à Saint-Ambreuil.

Miel, bières, terrines, farines, huiles, vins, bougies, bijoux, savons et diverses créations…

L’association tiendra une buvette avec petite restauration, les bénéfices seront reversés aux 6 classes du RPI Laives, Beaumont et Saint-Ambreuil. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Place Malherbe

Saint-Ambreuil 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté prisci.dominguez22@gmail.com

L’événement Marché de producteurs Saint-Ambreuil a été mis à jour le 2024-03-26 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne