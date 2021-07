Saincaize-Meauce Saincaize-Meauce Nièvre, Saincaize-Meauce Marché de producteurs Saincaize-Meauce Saincaize-Meauce Catégories d’évènement: Nièvre

Saincaize-Meauce

Marché de producteurs Saincaize-Meauce, 21 août 2021, Saincaize-Meauce. Marché de producteurs 2021-08-21 – 2021-08-21 Lieu-dit Meauce Château

Saincaize-Meauce Nièvre Saincaize-Meauce Venez passer une soirée exceptionnelle au Château de Meauce.

De 17h à 21h, visite gratuite du château, marché d’été de producteurs locaux, buvette et restauration rapide sur place.

De 18h à 20h, concert gratuit dans le cadre du festival « Un verre de musique » avec le groupe « De l’autre côté du miroir ».

Stand gratuit pour les producteurs et inscriptions au 06.33.03.50.15

