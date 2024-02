Marché de producteurs Produits d’Ici – Saint-Hilaire-le-Château, vendredi 5 avril 2024.

Marché de producteurs Produits d’Ici – Saint-Hilaire-le-Château Creuse

Produits d’Ici c’est des produits locaux variés et frais fromages, légumes, viandes, œufs, pains, …

Dans ce petit marché produits d’ici », on ne trouve évidemment que des produits locaux et les producteurs présents ne sont pas avares de conseils et d’explications. Légumes, viande, fromage, pain, œufs… sont récoltés ou fabriqués dans un rayon de 15 kilomètres, tout ce qui manque se trouve dans la petite épicerie du bourg. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 16:30:00

fin : 2024-04-05 19:00:00

Place de l’église

Saint-Hilaire-le-Château 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeorvain@aol.com

