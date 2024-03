Marché de producteurs, présence de créateurs et vide-grenier ! Domaine du Segala Cabanès, dimanche 9 juin 2024.

Marché de producteurs, présence de créateurs et vide-grenier ! Marché de producteurs au domaine du Ségala Dimanche 9 juin, 08h00 Domaine du Segala

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T08:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T08:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

L​e domaine du Ségala organise son marché annuel de producteurs, créateurs et vide-grenier. Visite gratuite et guidée de la safranière et de l’exploitation de baies de goji.

R​epas spécial safran le midi sur réservation obligatoire (12 euros avec kir safran, poulet sauté au safran et ses pommes de terre et en dessert, tartelette aux fraises safranée).

Domaine du Segala La Pece 12800 Cabanès Cabanès 12800 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ymauro2@hotmail.com »}]

Safran Baies de goji