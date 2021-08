Baccon Près de la salle des fêtes Baccon Marché de producteurs Près de la salle des fêtes Baccon Catégorie d’évènement: Baccon

En 2021, retrouvez le marché de producteurs de la ville de Baccon, à proximité de la salle des fêtes. Vous découvrirez notamment: Grégory Guillard du Clos des Mauves (Baccon, 45) pour les œufs de plein-air Célia Beauclair de la Chévrerie de Rilly (Cravant, 45), avec ses fromages de chèvre Baptiste Chesneau de la brasserie Mouss’Bat (Chaingy, 45) Adrien Doret du Moulin Laurentais (Huisseau-sur-Mauves, 45) pour les farines et les pâtes Guillaume Agez de l’Herboristerie Nomade (Huisseau-sur-Mauves, 45) Christophe Lemaire, horticulteur Vincent Bibard, apiculteur Fruits et légumes sous réserve Venez à la rencontre des producteurs locaux à l’occasion de ce marché de village Près de la salle des fêtes Rue de Mocquesouris, Baccon Baccon

