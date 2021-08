Marché de producteurs – Place St Médard Thouars, 4 septembre 2021, Thouars.

Marché de producteurs – Place St Médard 2021-09-04 16:00:00 – 2021-09-04 20:00:00

Thouars Deux-Sèvres Thouars

Pour lancer la saison estivale, la Maison du Thouarsais anime chaque 1er samedi du mois de juin à octobre, un marché de producteurs sur la place St Médard. Miels, fruits et légumes, pâtes, farines, bières, vins…venez découvrir les productions locales et rencontrez les producteurs qui proposent des visites de leurs exploitations (réservations possibles lors de ces marchés). En plein coeur du centre historique, arpentez les étals et faites vos achats !

Et pour finir la soirée en terrasse, pensez à réserver dans les restaurants de la place !

+33 5 49 66 17 65

Maison du Thouarsais

