Darvoy Place parmentier Darvoy Marché de producteurs Place parmentier Darvoy Catégorie d’évènement: Darvoy

Marché de producteurs Place parmentier, 1 octobre 2021, Darvoy. Marché de producteurs

Place parmentier, le vendredi 1 octobre à 17:00

Les producteurs locaux de Darvoy, et des alentours vous présenteront leurs légumes, fruits, fromages, boissons, miel, viande. Animations : chansons et orgue de barbarie avec Jean-Bernard Michau, Fanny Walther éducatrice canine, Flas mob par “Vis Va Danse ! et aubades de l’Harmonie de Darvoy. Marché de producteurs Place parmentier Place parmentier (parking de la salle des fêtes), Darvoy Darvoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T17:00:00 2021-10-01T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Darvoy Autres Lieu Place parmentier Adresse Place parmentier (parking de la salle des fêtes), Darvoy Ville Darvoy lieuville Place parmentier Darvoy