Les producteurs locaux de Darvoy, et des alentours vous présenteront leurs légumes, fruits, fromages, boissons, miel, viande, produits de beauté… Démonstration du travail de chiens de berger et leur troupeau. Aubade par l’harmonie de Darvoy. Marché de producteurs Place parmentier Place parmentier (parking de la salle des fêtes), Darvoy Darvoy

2021-06-25T17:00:00 2021-06-25T21:00:00

