Le Marché de Producteurs revient ! Chaque 1er vendredi du mois, retrouvez vos produits locaux sur le parking de la Girafe. Pour le 1er marché de la saison, une animation gratuite sera proposée aux enfants : une structure gonflable ! D’avril à octobre, le 1er vendredi du mois. Le Marché de Producteurs revient ! Parking de la Girafe 24 Avenue du Château, Cepoy Cepoy

2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T19:30:00;2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T19:30:00;2022-07-01T16:30:00 2022-07-01T19:30:00;2022-08-05T16:30:00 2022-08-05T19:30:00;2022-09-02T16:30:00 2022-09-02T19:30:00;2022-10-07T16:30:00 2022-10-07T19:30:00

