Marché de producteurs Orléans, dimanche 24 mars 2024.

Marché de producteurs Orléans Loiret

Venez découvrir les produits de producteurs locaux ! Notre engagement vous faire découvrir de bons produits locaux et de saison.

Derrière chacun de nos produits, un agriculteur engagé a plaisir à partager son savoir-faire.

La Chambre d’agriculture du Loiret un marché de producteurs locaux sur le site de la Cité de l’Agriculture, avenue des Droits de l’Homme à Orléans.

De nombreuses productions locales seront proposées huiles locales et tartinades, miel et produits de la ruche, savon au lait d’ânesse, viande de cerf, d’autruche, foie gras, terrines de toutes sortes et bien d’autres encore. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

13 Avenue des Droits de l’Homme

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire accueil@loiret.chambagri.fr

L’événement Marché de producteurs Orléans a été mis à jour le 2024-03-11 par ADRT45