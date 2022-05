Marché de producteurs Mussy-sous-Dun, 15 mai 2022, Mussy-sous-Dun.

Marché de producteurs Viaduc de Mussy-sous-Dun Aire loisirs Mussy-sous-Dun

2022-05-15 – 2022-05-15 Viaduc de Mussy-sous-Dun Aire loisirs

Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire Mussy-sous-Dun

Marché de producteurs et d’artisans dans un cadre exceptionnel, proposant entre autres du pain, du miel, du fromage, des légumes, des conserves artisanales, des savons, de l’huile, et même un stand de crêpes et de gaufres !

de quoi passer un bon dimanche…

+33 3 85 84 62 93

