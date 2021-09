Huisseau-sur-mauves Moulin Laurentais Huisseau-sur-mauves Marché de producteurs Moulin Laurentais Huisseau-sur-mauves Catégorie d’évènement: Huisseau-sur-mauves

Marché de producteurs Moulin Laurentais, 11 septembre 2021, Huisseau-sur-mauves. Marché de producteurs

Moulin Laurentais, le samedi 11 septembre à 10:00

Le moulin Laurentais reçoit les producteurs locaux de bières, confitures, fromages, poulets, huiles, fruits et légumes, thés, lessives etc. Venez remplir votre panier de produits de la ferme et découvrez ou redécouvrez la production de farines et de pâtes du moulin Laurentais. Vente sur place de pain sur place, déjeuner avec les produits des producteurs, visites du moulin à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.

Voir https://www.lemoulinlaurentais.com/

Venez à la rencontre des producteurs locaux Moulin Laurentais 550 Rue de Châtre, Huisseau-sur-mauves Huisseau-sur-mauves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Huisseau-sur-mauves Autres Lieu Moulin Laurentais Adresse 550 Rue de Châtre, Huisseau-sur-mauves Ville Huisseau-sur-mauves lieuville Moulin Laurentais Huisseau-sur-mauves