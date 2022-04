Marché de Producteurs Mont-sous-Vaudrey, 7 mai 2022, Mont-sous-Vaudrey.

Marché de Producteurs Rue du Fortunat Pactet Place Louis Maire Mont-sous-Vaudrey

2022-05-07 – 2022-05-07 Rue du Fortunat Pactet Place Louis Maire

Mont-sous-Vaudrey Jura Mont-sous-Vaudrey

Organisé par l’association CIMPAM. Environ 15 producteurs locaux vous proposent leurs produits et leur élaboration. Vous y trouverez: légumes, fromages, pain, pâtisseries sucrées et salées, œufs, sirops, confitures, vinaigres, condiments, chocolats, miel, huiles, bière, viande de porc et charcuterie, produits à base de lait d’ânesse et savons (sous réserve de la présence de tous les producteurs inscrits). Les produits proposés sont en partie issu de l’agriculture biologique. Un maraîcher sera présent dès le mois d’avril avec des salades, radis, épinards et légumes de saison. Vous pouvez déguster bière, vin et autres produits directement sur le marché.

marche-producteurs-39@orange.fr http://www.marches-producteurs-39.fr/

Rue du Fortunat Pactet Place Louis Maire Mont-sous-Vaudrey

dernière mise à jour : 2022-04-23 par