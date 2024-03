Marché de producteurs Mhère, vendredi 24 mai 2024.

Marché de producteurs Mhère Nièvre

Ce marché a lieu les 2ème et 4ème vendredis de chaque moi de 17h à 20h sur la place St Germain de Mhère

Les commerçants présents sont (selon leurs disponibilité):

– La microbrasserie du banquet (Brasseurs de Mhère)

– Vincent Berlo (charcuterie morvandelle ouroux en Morvan)

– Le bon petit Cochon (charcuterie et fromages d’auvergnes)

– La ferme le lagoone (légumes et plans) présent selon les disponibilités

– Virginie Keskinides (miel de Mhère)

– Les petites mains d’Aurore (bougies et accessoires déco)

– Objets en Verre Non Itératifs (objets et bijoux en verre, découpe de verre sur mesure)

– Le p’tit camion vrac (une fois par mois environ)

– Marie Laure Tutu (confection d’objets en laine)

– DAHUL’N (alimentation générale Ouroux en Morvan) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 17:00:00

fin : 2024-05-24 20:00:00

Place Saint Germain

Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Marché de producteurs Mhère a été mis à jour le 2024-03-08 par OT TANNAY BRINON CORBIGNY