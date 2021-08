Lusigny Lusigny Allier, Lusigny Marché de producteurs Lusigny Lusigny Catégories d’évènement: Allier

Lusigny

Marché de producteurs Lusigny, 28 août 2021, Lusigny. Marché de producteurs 2021-08-28 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-28 21:00:00 21:00:00

Lusigny Allier Lusigny Une vingtaine de producteurs seront présents pour faire découvrir leurs spécialités et atouts de notre terroir. Le public pourra ainsi déguster et acheter les meilleurs produits présentés. Feux d’artifice à 22h http://www.lusigny03.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lusigny Autres Lieu Lusigny Adresse Ville Lusigny lieuville 46.58645#3.49219