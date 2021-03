Marché de producteurs locaux sur le parvis de l’Hôtel du Département Hôtel du département, 12 mars 2021-12 mars 2021, Orléans.

Marché de producteurs locaux sur le parvis de l’Hôtel du Département

Hôtel du département, le vendredi 12 mars à 09:00

Vendredi 12 mars, de 9h à 13h, le Département du Loiret et la Chambre d’agriculture du Loiret organisent une vente de produits locaux sur le parvis de l’Hôtel du Département à Orléans. Ouvert à tous, ce marché est l’occasion de consommer local et d’aller à la rencontre de producteurs et d’artisans loirétains.

6 producteurs locaux seront présents :

* EARL La Bonne Pâte de Beauce (pâtes complètes et granolas)

* EARL Guérineau Ferme de la manne (farine de blé, seigle, sarrasin, préparations : cookies, madeleine, muffins, sablé, crêpes)

* EARL Roussial Benoit (légumes secs : lentilles, quinoa, pois chiche, épeautre…)

* Les petits fruits du Gâtinais (confitures, sirop, sorbet)

* Huilerie Laluque (huiles en 1ère pression à froid, pois verts cassés, tartinades)

* Cidre Gillet (cidre, jus de pomme et poire, vinaigre de cidre et confit de cidre)

[[https://www.facebook.com/events/716195875711761/](https://www.facebook.com/events/716195875711761/)](https://www.facebook.com/events/716195875711761/)

Hôtel du département 15 rue Eugène Vignat Orléans Loiret



