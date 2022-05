Marché de producteurs locaux Site de Samer – Négoce Vaesken Samer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Site de Samer – Négoce Vaesken, le dimanche 19 juin à 10:00

Les clients du négoce Vaesken sont les agriculteurs de la région. Nous les conseillons dans leurs choix de variétés à semer et dans le suivi de leurs cultures tout au long de l’année jusqu’à la récolte des céréales que nous collectons. Ainsi nous avons souhaité organiser sur le site un marché avec les agriculteurs locaux faisant de la vente directe aux particuliers. Vous pourrez ainsi rencontrer différentes filières en découvrant comment l’on passe de la “fourche” à la “fouchette” ! Au plaisir de vous accueillir et vous expliquer ces beaux métiers !

Accès libre

143 rue Roger Salengro 62830 Samer

