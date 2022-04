Marché de Producteurs Locaux Saint-Doulchard, 24 juin 2022, Saint-Doulchard.

Marché de Producteurs Locaux Saint-Doulchard

2022-06-24 10:00:00 – 2022-06-24 18:00:00

Saint-Doulchard Cher Saint-Doulchard

Pour ce marché, la Chambre d’agriculture du Cher accueillera une trentaine de producteurs sur son site avec notamment des produits comme la spiruline, des vins, huiles, fromages, confiseries, galettes/pizzas/quiches/brioches, produits à base de lentilles, escargots, safran et produits dérivés, quinoa et autres graines ou encore des cafés et thés. Tous les producteurs seront issus du Cher ou des départements limitrophes et chacun viendra présenter ses produits au public. L’accent est mis sur le consommer local et de saison.

Cette journée est l’occasion de mettre en lumière les producteurs locaux et leur agriculture. Ainsi, la Chambre d’agriculture du Cher organise son Marché de Producteurs Locaux le vendredi 24 juin prochain, de 10h à 18h, sur le site de la Chambre d’agriculture du Cher à Saint-Doulchard.

+33 2 48 23 04 00 https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/

Chambre de l’agriculture

Saint-Doulchard

