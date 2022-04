Marché de producteurs locaux Merdrignac Merdrignac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Marché de producteurs locaux Val de Landrouët 14 rue du Gouëde Merdrignac

2022-07-29 – 2022-07-29

Merdrignac Côtes d’Armor Merdrignac Marché estival, situé à l’entrée du camping, les producteurs et artisans locaux vous proposent leurs produits (bière, nougat, farine, confiture, pain, miel, champignons, rhum, cidre, jus de pomme, bijoux, bougeoirs… et des dégustations. direction@valdelandrouet.com +33 2 96 28 47 98 http://www.valdelandrouet.com/ Marché estival, situé à l’entrée du camping, les producteurs et artisans locaux vous proposent leurs produits (bière, nougat, farine, confiture, pain, miel, champignons, rhum, cidre, jus de pomme, bijoux, bougeoirs… et des dégustations. Val de Landrouët 14 rue du Gouëde Merdrignac

