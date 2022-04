Marché de producteurs locaux Matour, 18 juillet 2022, Matour.

Marché de producteurs locaux Maison des Patrimoines Grande Rue Matour

2022-07-18 – 2022-07-18 Maison des Patrimoines Grande Rue

Matour Saône-et-Loire

C’est une soirée conviviale et festive qui vous attend chaque lundi à partir de 18 h dans le parc de la Maison des Patrimoines Les producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits : légumes, fromages, bière, vin, miel, produits à base de plantes (etc.) Il n’y a plus qu’à faire son marché avant de s’installer en famille ou entre amis autour de grandes tablées. Car le principe est simple : chacun compose son menu au gré des stands de producteurs tout en écoutant un groupe de musique.

maisondespatrimoines@matour.fr +33 3 85 59 78 84 https://www.matour.fr/

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour

