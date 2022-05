Marché de producteurs locaux Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Catégories d’évènement: Longpré-les-Corps-Saints

Somme

Marché de producteurs locaux Longpré-les-Corps-Saints, 6 mai 2022, Longpré-les-Corps-Saints. Marché de producteurs locaux Longpré-les-Corps-Saints

2022-05-06 16:30:00 – 2022-05-06 19:00:00

Longpré-les-Corps-Saints Somme Longpré-les-Corps-Saints Cochon à la broche à emporter

Affûtage de couteaux et outils

Bières locales

Légumes bio

Viande charolaise, oeufs et conserves

Miel Samarien

+33 6 13 94 17 12

Longpré-les-Corps-Saints

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

