La Répara-Auriples Drôme La Répara-Auriples 2ème jeudi du mois de Mars à Décembre producteurs locaux: pain, fromage de chèvre, miel, plantes médicinales, escargot, confiture, poulet, œufs, charcuterie, canard, pâte, farine. mairie.la.repara-auriples@wanadoo.fr +33 4 75 25 10 71 https://lareparaauriples.jimdo.com/ La Répara-Auriples

