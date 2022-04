Marché de producteurs locaux La ferme du trousseau, 14 mai 2022, Thiéville.

Marché de producteurs locaux

La ferme du trousseau, le samedi 14 mai à 14:30

Vente à la ferme élargie en marché de producteurs, artisans, commerçants et associations locales : plants potagers, miel, bières et spiritueux, confitures, épices, charcuteries, pain, articles de puéricultures et bien-être, bougies, et bien d’autres produits locaux. Découvrez les plants potagers de Bouiner dans les champs : – Premières tomates et courgettes – Fines herbes – Fraisiers et artichauts – Plantes aromatiques – Plantes médicinales – Fleurs comestibles, ornementales et mellifères Ainsi que les tisanes, sels aux herbes, herbes de cuisine et vinaigres. La liste des autres exposants sera bientôt disponible !

La ferme du trousseau 6 route de Thiéville 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Thiéville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T18:00:00