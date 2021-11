Frotey-lès-Vesoul Frotey-lès-Vesoul Frotey-lès-Vesoul, Haute-Saône Marché de producteurs locaux Frotey-lès-Vesoul Frotey-lès-Vesoul Catégories d’évènement: Frotey-lès-Vesoul

Frotey-lès-Vesoul Haute-Saône Frotey-lès-Vesoul La commune de Frotey-lès-Vesoul organise un marché chaque deuxième et quatrième dimanche du mois, sur la place de la Mairie. Venez y découvrir de nombreux exposants de producteurs locaux ! +33 3 84 75 07 45 La commune de Frotey-lès-Vesoul organise un marché chaque deuxième et quatrième dimanche du mois, sur la place de la Mairie. Venez y découvrir de nombreux exposants de producteurs locaux ! Rue Marcel Rozard Place de la Mairie Frotey-lès-Vesoul

