Marché de producteurs locaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Marché de producteurs locaux Forges-les-Eaux, 4 février 2022, Forges-les-Eaux. Marché de producteurs locaux Route de Neufchâtel Parking de Super U Serqueux Forges-les-Eaux

2022-02-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-02-04 17:30:00 17:30:00 Route de Neufchâtel Parking de Super U Serqueux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Le vendredi 4 février sur le parking de super U de 9h30 à 17h30.

En partenariat avec Super U Serqueux et les élèves de terminale commerce du lycée de Forges-les-Eaux.

Proposition de produits locaux. Route de Neufchâtel Parking de Super U Serqueux Forges-les-Eaux

