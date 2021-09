Hanvec Domaine de Menez Meur Finistère, Hanvec Marché de producteurs locaux et grand pique-nique Domaine de Menez Meur Hanvec Catégories d’évènement: Finistère

Domaine de Menez Meur, le dimanche 19 septembre à 11:00

Composez votre repas sur place sur le marché des producteurs locaux ou apportez votre pique-nique pour un déjeuner en toute convivialité ! Programme complet des Journées du Patrimoine à Menez Meur et dans le reste du Parc : [https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)

Entrée gratuite sur le domaine, pass sanitaire obligatoire

Valorisation des patrimoines et savoir-faire locaux – Vente directe auprès des producteurs pour un déjeuner convivial sur le domaine et grand pique-nique du Parc Domaine de Menez Meur Menez Meur, 29460, Hanvec Hanvec Finistère

